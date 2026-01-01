Die Switch 2 hat sich im Vereinigten Königreich bereits besser verkauft als Dreamcast, PS Vita und Wii U

HQ

Es gibt wahrscheinlich keinen Bedarf für weitere Nachrichten darüber, wie gut sich die Switch 2 verkauft (wir warten gespannt auf die Weihnachtsverkaufszahlen), aber The Game Business-Redakteur und Mitbegründer Christopher Dring hat nun einige ziemlich faszinierende Statistiken aus Großbritannien veröffentlicht.

Es stellt sich heraus, dass die Konsole in den fast sieben Monaten, in denen sie auf dem Markt ist, bereits geliebte Unglücke von Sega, Sony und Nintendo selbst übertroffen hat. Anscheinend hat sich die Switch 2 mehr verkauft als Dreamcast, PS Vita und Wii U während ihrer jeweiligen Lebenszeiten. Alle wurden aufgrund schlechter Verkaufszahlen vorzeitig eingestellt, konnten aber dennoch mehrere Jahre auf dem Markt bleiben.

In den Kommentaren fragt jemand Dring auch, ob sie der ursprünglichen Switch voraus ist, gemessen über die ersten sieben Monate, was er bestätigt. Es ist erwähnenswert, dass die Zahlen für das Vereinigte Königreich gelten, aber das Land weicht normalerweise nicht allzu sehr vom Rest der Welt ab (besonders im Westen), sodass es dennoch einen Hinweis darauf gibt, wie es für Nintendo läuft.