Die Supernatural-Handwerkersimulation The Lift erscheint 2027 auf PC, PS5 und Xbox Series X/S

Die Showcases scheinen heutzutage einfach nie langsamer zu werden. Wir hatten eine ruhige Osterwoche, aber dank der Triple-i Initiative Showcase sind wir schon wieder im fast wöchentlichen Showcase-Rhythmus.

Mit vielen großartigen Enthüllungen und Ankündigungen konnten wir während der Show erneut den kommenden übernatürlichen Handwerker-Sim des Entwicklers Fantastic Signals treffen, da The Lift während der Veranstaltung präsentiert wurde.

Dieses Spiel, das von tinyBuild veröffentlicht werden soll, wird von ehemaligen Entwicklern von Pathologic 2 und Ori and the Will of the Wisps entwickelt und gilt als "First-Person, narrative getrieben, übernatürlicher Handwerkersimulator", dessen Ziel es ist, die einst fortschrittlichste Forschungseinrichtung der Menschheit, bekannt als das Institute, zu renovieren.

Um diese gewaltige Aufgabe zu erfüllen, müssen die Spieler jede Etage der Anlage renovieren und dabei in ihrem eigenen Tempo die einzigartigen Herausforderungen lösen, die sich stellen. Das können Möbelreparaturen oder sogar Elektroingenieurarbeiten sein. Ansonsten werden uns Erkundungsmöglichkeiten versprochen, bei denen die Spieler ungewöhnliche Charaktere treffen, versteckte Bereiche finden, Quests abschließen und anderweitig die Geschichte des Instituts bestimmen können.

Vor diesem Hintergrund bestätigte Fantastic Signals auf der Showcase, dass The Lift 2027 erscheinen wird und gleichzeitig auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Sehen Sie sich unten den neuesten Trailer zum Spiel an.