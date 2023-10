Die Super Mario Bros. Wonder OLED Switch verdoppelt den Umsatz in Japan

HQ

Die Konsole in limitierter Auflage ist eine mächtige Sache. Es ist ein Ding der Schönheit, ein Sammlerstück, das auch Spiele genauso gut spielen kann wie die normale, langweilige Konsole Ihres Freundes.

Das bedeutet auch, dass sich eine neue Spezialkonsole immer gut verkaufen wird, wenn sie auf den Markt kommt. Die neue rote Mario Switch OLED ist da keine Ausnahme, und Bloomberg berichtet, dass sie sich bei der Markteinführung in Japan 110.241 Mal verkauft hat, was einer Verdoppelung der Verkäufe der Konsole in der Vorwoche entspricht.

Offenbar hatten die speziellen Switch-OLEDs für Splatoon 3 und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ähnliche Effekte auf dem japanischen Markt. Es scheint, dass selbst wenn die Leute bereits eine eigene Switch haben, dies sie nicht davon abhalten wird, sich von einem auffälligen neuen Design verführen zu lassen.

Wirst du dir die Mario Switch zulegen?