Die südkoreanischen, taiwanesischen und japanischen Aktienmärkte verzeichnen dank Chipherstellern einen Aufschwung

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Der südkoreanische Aktienmarkt erlebt nach einem dreitägigen Einbruch, bei dem Hunderte Milliarden Dollar aus seinem Wertvermögen verloren gingen, einen Anstieg der Aktienkurse, da das Vertrauen in Chiphersteller wie SK Hynix und Samsung wiederhergestellt wird.

Wie BBC News berichtete, zeigten die Gewinnberichte von Amazon und Microsoft, dass durch Investitionen in KI große Geldbeträge erzielt wurden. Dies führte zu einem weiteren Interesse an den Unternehmen, die Chips herstellen, was auch an den japanischen und taiwanesischen Aktienmärkten einen Aufschwung verzeichnete. In Südkorea stieg Samsungs Anteil um 28 %, während SK Hynix einen Anstieg der Aktien um fast 30 % verzeichnete. SK Hynix ist einer der führenden Lieferanten für das KI-Unternehmen Nvidia.

Der KI-Trick der großen Tech-Unternehmen mag sich auszahlen, aber diese Woche haben viele Zweifler ihre Aktien wegen der unbekannten Zukunft der Technologie verkauft. Der Kospi-Index, der südkoreanische Aktienmarkt, hat in diesem Jahr aufgrund eines starken Anstiegs von Privatanlegern viel volatilen Handel erlebt.