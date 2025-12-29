Die Suche nach MH370 soll am Dienstag wieder aufgenommen werden

HQ

Die Suche nach Malaysia Airlines Flug MH370 wird voraussichtlich am Dienstag wieder aufgenommen, mehr als 11 Jahre nachdem das Flugzeug mit 239 Personen an Bord verschwunden ist. Ocean Infinity, ein in Großbritannien und den USA ansässiges Unternehmen für Meeresrobotik, wird eine 55-tägige Meeresbodensuche in einem neuen 5.800 Quadratmeilen großen Gebiet im Rahmen einer "No Find, No Fee"-Vereinbarung durchführen und erhält 70 Millionen Dollar nur, wenn Wrackteile entdeckt werden.

Flug MH370 verschwand am 8. März 2014 während eines Flugs von Kuala Lumpur nach Peking vom Radar. Zu den Passagieren gehörten 227 Personen, die meisten davon chinesische Staatsbürger, sowie 12 malaysische Besatzungsmitglieder und Staatsangehörige aus mehreren anderen Ländern. Das Verschwinden des Flugzeugs löste eine der größten Unterwassersuchaktionen in der Luftfahrtgeschichte aus, angeführt von Australien, die 2017 ohne eindeutige Ergebnisse endete.

Von dem Flugzeug bestätigte Trümmer wurden an den Küsten Afrikas und auf Inseln im Indischen Ozean angespült, was dazu beiträgt, potenzielle Suchzonen zu verengen. Ocean Infinity hatte 2018 zuvor eine dreimonatige Suche durchgeführt, die das Flugzeug ebenfalls nicht finden konnte. Die genauen Koordinaten der letzten Suche wurden nicht bekannt gegeben.