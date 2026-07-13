Die Studien zum Ebola-Impfstoff am Menschen werden bald im Vereinigten Königreich beginnen

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Es sind fast zwei Monate vergangen, seit der jüngste Ebola-Ausbruch in Afrika gemeldet wurde, und die Situation eskalierte kurz darauf am 17. Mai zu einem Gesundheitsnotstand. Als dies geschah, sahen wir, dass viele Länder ihre Bemühungen zur Bekämpfung des Virus verstärkten, darunter das Vereinigte Königreich, das an der Universität Oxford mit der Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Krankheit begann.

In den folgenden acht Wochen hat dieser Impfstoff einen Stand erreicht, in dem er bereit ist, Studien am Menschen durchlaufen zu werden. Laut BBC News wird der erste von vier Impfstoffen vorbereitet, wobei derzeit nur einer bereit ist, in klinische Studien zu gehen, und in den kommenden Wochen werden Freiwillige rekrutiert.

Warum ein Impfstoff in diesem Fall so wichtig ist: Der jüngste Ausbruch stammt vom Bundibugyo-Stamm der Krankheit, der derzeit keine zugelassenen Medikamente oder Impfstoffe hat. Es gibt Impfstoffe für andere neuere Ebola-Stämme, aber jeder Stamm verhält sich unterschiedlich und wirkt unterschiedlich, was die Notwendigkeit separater Behandlungen für jede Version macht.

Die bald stattfindende Studie wird 50 Erwachsene im Alter von 18 bis 55 Jahren umfassen, und sollte sie sich als wirksam erweisen, wird das Ziel sein, den Impfstoff auch nach Uganda für Studien in Afrika auszurollen.