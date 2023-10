Die Streikverhandlungen zwischen SAG und AFTRA sind erneut ins Stocken geraten

HQ

Die SAG-AFTRA hat erneut Gespräche mit den großen Hollywood-Produktionsfirmen geführt, um hoffentlich zu einer Verständigung zu kommen, ihre Mitglieder besser vor KI zu schützen und sich für bessere Löhne und Rechte einzusetzen. Aber die SAG-AFTRA hat jetzt enthüllt, dass die Verhandlungen erneut gescheitert sind und dass die CEOs der Branche wieder einmal abgetreten sind.

Die SAG-AFTRA hat erklärt, dass sie ihrerseits massive Gegenmaßnahmen ergriffen hat, die ihren Vorschlag für eine Umsatzbeteiligung vollständig anpassen werden, und dass die riesigen Produktionsgiganten sich weigern, Schauspieler und Darsteller davor zu schützen, durch KI ersetzt zu werden. Die SAG-AFTRA stellt sogar fest, dass die Produktionsgiganten "absichtlich" falsch dargestellte Informationen und Daten weitergegeben haben, von denen behauptet wird, dass es sich um eine Verhandlungstechnik handelt, die auch gegen die WGA eingesetzt wurde, als sie vor einigen Wochen auf bessere Rechte, Bezahlung und Schutz drängte.

Die SAG-AFTRA hat erklärt, dass ihre "Entschlossenheit unerschütterlich ist" und dass die Streikposten und Solidaritätsveranstaltungen so lange in Kraft bleiben werden, bis ihre Forderungen erfüllt sind.

Um dieses Thema etwas weiter zu berühren, wurde kürzlich ein Bericht der Los Angeles Times veröffentlicht, in dem es heißt, dass der Top-Manager Hollywoods es geschafft hat, in den letzten fünf Jahren fast eine halbe Milliarde Dollar zu scheffeln, was zeigt, dass es viel Geld gibt, um diese Forderungen zu erfüllen.