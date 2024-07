Die Streamplify Cam Pro bietet solide Funktionalität zu einem soliden Preis

HQ

Wenn Sie mit dem Streaming beginnen oder sich eine neue Kamera zulegen möchten, ist Streamplify mit seiner neuen Cam Pro genau das Richtige für Sie. Es ist eine Kamera, wie Sie es erwarten würden, die Ihnen 4K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde bei einem Aufnahmewinkel von 105 Grad liefert.

Es gibt einige solidere Funktionen, wie wir gesehen haben, als wir uns vor einiger Zeit das Mic Pro angesehen haben, aber wir haben eine große Einschränkung, die wir bei der Streamplify Cam Pro gefunden haben. Um zu sehen, was das ist, schauen Sie sich unseren Quick Look unten an: