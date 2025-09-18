Die Straw Hat Crew gibt uns einen kleinen Einblick in One Piece: Staffel 2 auf Netflix

HQ

Wir sind noch Monate davon entfernt, dass Iñaki Godoys Monkey D. Ruffy und der Rest der Crew wieder in See stechen, aber Netflix hat uns heute einen neuen Vorgeschmack darauf gegeben, was uns in der zweiten Staffel von der Live-Action-Serie von One Piece erwartet.

In diesem "Behind the Scenes" bekommen wir einige Szenen aus den Dreharbeiten der neuen Staffel zu sehen, die die großen Momente aus der Loguetown, den Barockwerken und sogar den Arabasta-Arcs im Anime abdecken wird. Wir bezweifeln, dass es in der Lage sein wird, die gesamte Arabasta-Saga zu verdichten, aber zumindest wird es eine gute Grundlage für eine mehr als erwartete dritte Staffel der Serie legen.

Darüber hinaus haben wir zum ersten Mal die Schauspielerin Julia Rehwald gesehen, die den Marine Tashigi spielt, eine zweitrangige, aber relevante Figur in diesem Handlungsbogen, die eine kuriose Geschichte mit der Figur des Zoro Roronoa aus Mackenyu teilt. Ihr könnt euch den One Piece Staffel 2 Sneak Peak ansehen und euch darauf freuen, dass er 2026 auf Netflix vor Anker geht.