Die Strafe ist zu Gold geworden

Vor dem Start nächsten Monat, genauer gesagt am 15. November 2022, hat Obsidian Entertainment angekündigt, dass Pentiment Gold geworden ist und bereit für den Start ist. Wie in einem Tweet angekündigt, wird uns gesagt: "Die Proofs wurden genehmigt und wir sind marktreif! Die Reise beginnt am 15. November 2022. Bestellen Sie noch heute vor!"

Pentiment ist ein historisches Mystery-Spiel, das im Bayern des 16. Jahrhunderts spielt. Die Idee ist, eine Reihe von Morden aufzudecken und festzustellen, wer die Verbrechen begangen hat, indem das Gameplay Entscheidungen und Entscheidungen beeinflusst.

Mit dem Start in etwa einem Monat hat Game Director Josh Sawyer kürzlich auf Twitter darüber gesprochen, wie das Spiel in Bezug auf die Leistung läuft. Uns wurde gesagt, dass Xbox Series S in der Lage sein sollte, 1440p und 60fps anzubieten, Xbox Series X sollte 4K und 60fps verarbeiten, Xbox One bietet 1080p und 60fps, und dass ein Test-PC-Rechner, der mit einer RTX 3090Ti-Grafikkarte ausgestattet ist, es geschafft hat, 3000fps bei 1080p-Auflösung zu takten. Wenn man bedenkt, dass das Spiel keine sehr anspruchsvollen Hardware-Spezifikationen hat (wie die Steam-Seite zeigt), scheint dies möglich zu sein.