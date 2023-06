Die Story-Erweiterung von The Callisto Protocol erscheint im Juli

HQ

Striking Distance kündigte eine Weile vor der Veröffentlichung des Spiels an, dass The Callisto Protocol einen Season Pass haben würde, so dass Studioleiter und der Game Director Glen Schofield Zeit hatten, ein paar Dinge darüber zu klären. Dazu gehörte auch die Aussage, dass sie noch nicht einmal mit der Arbeit an der versprochenen Story-Erweiterung begonnen hatten. Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass die Entwickler zumindest einige Ideen hatten.

Denn das Studio hat bestätigt, dass die Story-Erweiterung von The Callisto Protocol Final Transmission heißt und am 27. Juli für PlayStation 4/5 verfügbar sein wird, bevor sie zwei Tage später für PC und Xbox erscheint. Mehr wird uns nicht gesagt, aber der Teaser-Trailer lässt es so aussehen, als hätte Jacob das Ende des Basisspiels überlebt und wird mindestens einen neuen Feind treffen.

Wirst du zum Spiel zurückkehren und für die Erweiterung bezahlen?