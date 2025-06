Die Stornierung von The Wheel of Time war nicht auf schlechte Bewertungen zurückzuführen

HQ

Obwohl es lange Zeit eine der Flaggschiff-Fantasy-Serien von Amazon war, gaben sie letzten Monat bekannt, dass The Wheel of Time nun offiziell abgesetzt wird. Die Serie galt als Prestigeprojekt im Stil von The Lord of the Rings: The Rings of Power, wird aber nicht für eine vierte Staffel verlängert.

Die Ankündigung hat einige Fragen aufgeworfen, zumal die kürzlich abgeschlossene dritte Staffel von den Fans von Robert Jordans beliebter Buchreihe herzlich aufgenommen wurde. Was ist eigentlich schief gelaufen? Laut dem Showrunner der Serie, Rafe Judkins, geht es nicht um mangelndes Publikumsinteresse. In einer Erklärung erklärt er, dass die Serie eine globale Wirkung mit hohen Zuschauerzahlen hatte; "Es wurde von einer großen Anzahl von Menschen auf der ganzen Welt gesehen."

Er bezieht sich auf Nielsen-Daten, die bestätigen, dass die Serie über 20 Wochen lang in der Top-10-Liste war, eine Leistung, von der Judkins glaubt, dass "nur sehr wenige Serien in den letzten zehn Jahren mithalten konnten".

Warum ist es also so gekommen, wie es gekommen ist? Nun, auch wenn die Einschaltquoten beeindruckend waren, war es das Budget, das einen Strich durch die Rechnung machte. Die hohen Produktionskosten scheinen selbst für einen Giganten wie Amazon zu eine zu schwere Last geworden zu sein. Allerdings hat Judkins noch etwas Hoffnung, dass ein anderes Unternehmen die Serie übernehmen will:

"Also, wer weiß? Vielleicht wird The Wheel of Time Show das tun, was die Bücher seit dem ersten Tag immer geschafft haben – sich den traditionellen Definitionen von "Anfängen" und "Enden" zu widersetzen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es so ist - denn diese Buchreihe und diese Fans verdienen es, dass die Geschichte zu Ende geht."

Mit anderen Worten: Vielleicht wird The Wheel of Time woanders hingehen.