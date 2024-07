Die Stimme hinter dem besten NPC von Shadow of the Erdtree wusste nicht, was Elden Ring war

HQ

"Verflucht, Bayle!" Wenn ihr die Erweiterung Schatten des Erdbaums von Elden Ring gespielt habt oder in den letzten Wochen in den sozialen Medien aktiv wart, habt ihr diesen schreienden Satz von Igon gehört, einem NPC, dessen gesamte Persönlichkeit darauf basiert, Bayle den Schrecken zu hassen und zu verabscheuen.

Im Gespräch mit IGN sprach Richard Lintern, der Igon spricht, über seine mangelnde Erfahrung im Gaming-Bereich. Elden Ring war seine erste Rolle in einem Videospiel, und an seinem ersten Tag traf er Hidetaka Miyazaki, den Kopf hinter allem.

"Wir haben uns die Hand geschüttelt, aber er hat sich größtenteils nicht auf Englisch mit mir verständigt. Andere Leute haben es getan... ein Mann namens Adam Chapman", erinnerte sich Lintern. "Ich hatte vorher noch nie von Herrn Miyazaki gehört. Ich kannte das Spiel nicht, und ich kannte den Status des Spiels nicht, und ich kannte seinen Status nicht. Aber als ich den Raum betrat, war sein Status sehr klar, sehr klar."

"Alle waren sehr freundlich, aber gleichzeitig konnte ich sehen, dass dies eine größere Sache war, als ich es mir vorgestellt hatte." sagte Lintern. Als er mehr im Studio aufnahm, stellte Lintern fest, dass ihm die Augen für die Erfahrungen geöffnet wurden, die Videospiele wie Elden Ring boten.

"Die Liebe zum Detail, die der Figur und der Darstellung gewidmet wurde, war so ziemlich größer als alles, was ich zuvor erlebt habe. Vergleichbar mit Figuren in Shakespeare, die ich gespielt habe und so. Die Leute nahmen es extrem ernst."

