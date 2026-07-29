Die Stille rund um traditionelle Sonic-Spiele könnte bald vorbei sein

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Es ist schon lange her, dass Sonic Team Ankündigungen zu neuen traditionellen Sonic-Titeln gemacht hat, und das jüngste veröffentlichte Sonic-Abenteuer ist das von 2022 Sonic Frontiers. Abgesehen von Remastern wie Sonic x Shadow Generations, Sonic Frontiers - Definitive Edition und dem letztjährigen Kart-Racer Sonic Racing: Crossworlds war es für Plattform-Fans eine harte Zeit.

Aber es kommt noch mehr. Das sagt Sonic-Teamchef Takashi Iizuka in einem Interview mit 80LV (danke, My Nintendo News), wo er anmerkt, dass Sonic ein vielfältiges Portfolio braucht, aber sagt, das Studio wolle weiterhin Unterhaltung liefern, die dem Sonic-Universum treu bleibt:

"Jede der verschiedenen Säulen trägt auf bedeutende Weise zum Sonic-Franchise bei, und wir freuen uns auf das, was uns bereithält. Wie ihr auf dem Summer Game Fest gesehen habt, haben wir eine konstante Auswahl an Post-Release-Inhalten für Sonic Racing: CrossWorlds... Die Einführung einer zweiten Saison signalisiert unsere langfristige Investition in das Spiel. Auch wenn es in einem so wettbewerbsintensiven Markt immer eine Herausforderung ist, bleibt unser Team engagiert, Inhalte zu liefern, die dem Sonic-Universum treu bleiben."

Sonic the Hedgehog wurde diesen Sommer 35 Jahre alt, und es gab häufig Gerüchte über eine Fortsetzung von Sonic Frontier, aber bisher ist nichts passiert. Wir drücken die Daumen, dass sich das auf der Gamescom im August oder auf der Tokyo Game Show im September ändert.