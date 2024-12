Die SteelSeries Apex Pro Tastatur der 3. Generation ist noch schneller und intelligenter

HQ

SteelSeries ist seit langem stolz darauf, dass seine Apex Pro -Tastaturserie die schnellsten Tastaturen auf dem Markt ist, und das ist etwas, das der Hersteller von Peripheriegeräten mit der neuesten Version des Gadgets verdoppelt.

Dieses neue Gerät, das einfach als Apex Pro 3rd Gen bekannt ist, verwendet OmniPoint 3.0-Switches, um noch schneller und auch intelligenter zu sein als die Tastaturen vor ihm. Es wird behauptet, dass diese Adjustable HyperMagnetic -Schalter in der Lage sind, die Grenzen der Reaktionsfähigkeit einer Tastatur zu erweitern, aber wie funktioniert sie in der Praxis?

Wir haben ein paar verschiedene Versionen des Apex Pro 3rd Gen in die Hände bekommen, um die Tastatur in den Mittelpunkt der neuesten Episode von Quick Look zu stellen, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Gadget und seine Funktionsweise in der Praxis teilt. Schauen Sie sich das Video unten an.