Die Steam-Integration kommt diesen August endlich auf die PS VR2

Sonys jüngster Ausflug in die VR-Welt hatte nicht gerade den besten Start. Für den Preis von mehr als einer PS5 könnten Sie ein Gerät bekommen, auf dem noch weniger Spiele installiert sind. Die Kopfhörer verkaufte sich auf Anhieb nicht gut, aber jetzt könnte eine große Veränderung bevorstehen, um die Bibliothek zu stärken.

Die Steam-Integration wird ab dem 6. August auf der PS VR2 verfügbar sein, wie auf einer neuen Steam-Seite für die PS VR2-App zu lesen ist. Das bedeutet, dass Sie endlich in der Lage sein werden, Ihre Steam-Bibliothek mit Ihrem Kopfhörer zu verbinden. Solange Sie den PC-Adapter haben, der auch im August kommt. Der Adapter wird seltsamerweise einen Tag nach dieser Steam-App, am 7. August, veröffentlicht.

Auf diese Weise können Sie zwar viel mehr VR-Spiele auf Ihrem teuren Kopfhörer spielen, aber wir sind uns nicht sicher, ob dies eine ausreichende Abwechslung ist, um neue Käufer anzuziehen. Jüngsten Berichten zufolge ist Sony nicht so sehr an neuen Spielen für die PS VR2 interessiert, und es scheint, dass es einfach nicht so gut abgeschnitten hat.