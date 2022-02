Die Star-Wars-Miniserie Obi-Wan Kenobi startet am 25. Mai auf Disney+

HQ

Disney möchte dem Charakter Obi-Wan Kenobi eine eigene Serie widmen und die wird am 25. Mai im Streaming-Dienst Disney+ anlaufen. Schauspieler Ewan McGregor spielt den Jedi-Meister und Hayden Christensen schlüpft hinter die Maske von Darth Vader. Laut Pressemitteilung spielt diese Geschichte zehn Jahre nach den Ereignissen von Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith.

Einer von Kenobis Gegenspielern soll angeblich der Großinquisitor sein, der 2014 in Star Wars Rebels eingeführt wurde. Das berichtet zumindest Bespin Bulletin, die mit zwei internen Quellen gesprochen haben wollen. Laut diesen Informationen wurde der Hitman-Agent-47-Schauspieler Rupert Friend am Set in vollem Make-Up gesehen. Mindestens zwei andere Inquisitoren werden Obi-Wan Kenobi in seinem neuen Abenteuer auf den Fersen sein: Moses Ingram (Das Damengambit) und Sung Kang (Fast and Furious: Tokyo Drift). Die Inquisitoren machen Jagd auf Jedis, die die Order 66 überlebt haben.

Für den Titelsong der Obi-Wan-Kenobi-Serie ist übrigens der Komponist John Williams verantwortlich. Laut Informationen von Variety habe der Musiker letzte Woche unter strengen Sicherheitsvorkehrungen mit einem Orchester in Los Angeles gearbeitet. Dass Williams erneut an der Star-Wars-Lizenz arbeitet, überrascht einige, da er bislang nur sehr selten für den Fernsehbereich musiziert hat.