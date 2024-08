Die starbesetzte Actionkomödie "The Wrecking Crew" erweitert ihre Besetzung

The Wrecking Crew, die kommende Actionkomödie von Amazon MGM Studios mit Jason Momoa und Dave Bautista, hat eine Reihe neuer Stars angezogen.

Von den Castings sind die beiden, die für unsere Leser am bemerkenswertesten sein werden, Temuera Morrison und Jacob Batalon. Morrison spielte natürlich Boba Fett in der Star Wars -Franchise und arbeitete auch mit Momoa an den jüngsten Aquaman -Filmen von DC. Batalon ist dafür bekannt, dass er Ned in Marvel's Tom Holland -geführten Spider Man -Filmen spielt und in dem jüngsten albernen Horror-Hit Tarot mitspielt.

The Wrecking Crew wird von Ángel Manuel Soto (Blue Beetle) inszeniert und folgt zwei Halbbrüdern: einem losen Kanonenpolizisten (Momoa ) und einem disziplinierten Navy SEAL (Bautisita ), die sich nach 20 Jahren der Abneigung zueinander wiederfinden, um den Mord an ihrem Vater in Hawai'i aufzuklären.

Morrison spielt den Gouverneur von Hawaii, und Batalon ist ein Privatdetektiv, der den Vater der Brüder kannte.

Weitere aktuelle Casting-Ankündigungen sind Frankie Adams (The Expanse, Next Goal Wins), Miyavi (Unbroken, Kong: Skull Island, Arcane) und Stephen Root (Brooklyn Nine-Nine. Fargo, King of the Hill). Danke, THR.