Die stählernen und silbernen Schwerter von Geralt von Riva könnten bald Ihnen gehören

Die stählernen und silbernen Schwerter, die Geralt von Riva in The Witcher 3: Wild Hunt verwendet, werden zu echten Schwertern verarbeitet, die du besitzen kannst. Die Schmiede von Raven Forge haben die Designs der Klingen aus dem Spiel in unsere Welt gebracht.

"Wir enthüllen das ultimative Witcher-Sammlerstück - offiziell lizenzierte und hochwertig gefertigte Schwerter aus Stahl und Silber, inspiriert von den ikonischen Klingen, die von Geralt von Riva selbst geführt und von den Meisterschmieden von Raven Forge zum Leben erweckt wurden", heißt es in einem Beitrag auf der Social-Media-Seite von The Witcher.

Wenn wir einen Blick auf die Website werfen, sehen wir, dass die Schwerter aus Metall geschmiedet sind, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass sie so authentisch aussehen. Aber sie sind mit einer stumpfen Kante geschmiedet, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, versehentlich etwas zu töten, wenn Sie eines mit nach Hause nehmen.

Wie man es von einem Gegenstand erwartet, dessen Herstellung viel Zeit in Anspruch nimmt, sind diese Witcher-Schwerter nicht billig. Das Silber- und das Stahlschwert kosten derzeit jeweils 269,99 £, was bedeutet, dass Sie über 500 £ ausgeben würden, um sie als Paar zu bekommen. Für The Witcher-Fans, die sich jede Menge Orens verdient haben, könnte dies ein würdiger Preis sein.