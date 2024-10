Die Staffeln 5 und 6 der PUBG Global Series finden in Thailand statt

HQ

Wir sind nur noch ein paar Wochen davon entfernt, dass die nächste PUBG Global Series Saison stattfindet. Series 5 findet zwischen dem 21. und 27. Oktober statt und 24 Teams kämpfen um einen Teil des Preispools von 300.000 US-Dollar, und das alles bei einer persönlichen Veranstaltung in Bangkok, Thailand.

Mit all diesen Informationen im Hinterkopf hat Krafton nun auch einen Informationsschnipsel für Series 6 bestätigt. In einem Beitrag auf X wurde uns mitgeteilt, dass die Nachfolgeserie ebenfalls in Bangkok stattfinden wird, wo wir sie Anfang November mit dem gleichen Geldbetrag auf dem Spiel erwarten.

Diese beiden Turniere werden die letzten der Saison sein, bevor im Dezember die Premier Global Championship stattfindet. Dieses Großereignis wird zwar nicht in Thailand stattfinden, aber in Asien bleiben, indem es stattdessen in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur ausgetragen wird, wo die qualifizierten Teams versuchen, einen Teil des Preispools von 1,5 Millionen US-Dollar zu ergattern.