Die Staats- und Regierungschefs Europas und Mexikos nehmen Trumps 30-Prozent-Zölle ins Visier

HQ

Europäische Staats- und Regierungschefs und die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum haben die jüngsten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump kritisiert. Wie in einem Beitrag auf Trumps Truth Social öffentlich bekannt wurde, will der US-Präsident ab dem 1. August Zölle in Höhe von 30% auf die EU und Mexiko erheben.

Mexikos Präsident hielt dies für eine "unfaire Behandlung" durch einen der größten Handelspartner des Landes, und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte: "Wir haben immer sehr deutlich gemacht, dass wir eine Verhandlungslösung bevorzugen. Das bleibt auch so und wir werden die Zeit, die wir jetzt bis zum 1. August haben, nutzen."

Laut Euro News sagte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, dass er mit von der Leyen, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Donald Trump gesprochen habe und dass sie sich darauf geeinigt hätten, innerhalb der nächsten zwei Wochen eine Lösung zu finden. Die EU hat derzeit die Vergeltungszölle ausgesetzt, die am Montag, den 14. Juli, in Kraft treten sollten.

Andernorts scheint es, als hätten sich die globalen Märkte weitgehend an Trumps Zolldrohungen gewöhnt. Laut Reuters fiel der Euro um 0,13% und der US-Dollar stieg um 0,28% gegenüber dem mexikanischen Peso. "Gemessen an der begrenzten Marktreaktion könnten die Märkte denken, dass die jüngste Drohung durch Trump tatsächlich ein Manöver ist, um weitere Zugeständnisse zu erzwingen", sagte Carol Kong, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia.