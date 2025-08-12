Die Staats- und Regierungschefs der EU sind der festen Überzeugung, dass die Ukraine selbst über ihre Zukunft entscheiden sollte

HQ

US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin treffen sich am Freitag in Alaska, so dass die Staats- und Regierungschefs der EU und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Trump sprechen wollen, bevor es dazu kommt. Laut Reuters befürchten Europa und die Ukraine, dass Friedensbedingungen ohne Europa und die Ukraine vereinbart werden.

Es wurde eine Erklärung veröffentlicht, an der die Staats- und Regierungschefs aller EU-Länder (außer Ungarn) teilnahmen.

"Sinnvolle Verhandlungen können nur im Rahmen eines Waffenstillstands oder einer Reduzierung der Kampfhandlungen stattfinden. Wir teilen die Überzeugung, dass eine diplomatische Lösung die vitalen Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas schützen muss."

In letzter Zeit hatte Trump seine Haltung gegenüber Russland verschärft. Er hat sich bereit erklärt, mehr US-Waffen in die Ukraine zu liefern, und droht Käufern von russischem Öl mit Handelszöllen.

Trump trifft Putin auf US-amerikanischem Boden, und das weckt die Befürchtung, dass Trump US-Interessen über europäische oder ukrainische Interessen stellen könnte.