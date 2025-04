Die Sprachaufnahmen für Final Fantasy VII: Remake Part 3 scheinen in Arbeit zu sein

HQ

Während die Entwicklung des dritten Teils der Square Enix Final Fantasy VII: Remake -Trilogie weiter fortgeschritten zu sein scheint, als viele erwartet hätten, mit ernsthaften Lebenszeichen, die kurz nach dem Debüt von Final Fantasy VII: Rebirth vor einem Jahr geteilt wurden, erwarten wir, dass dieses erwartete Projekt noch ein paar Jahre auf sich warten lässt. Die erwartete Größe bedeutet, dass das Team eine Weile brauchen wird, um es in Kampfform zu bringen, aber vielleicht schreitet die Entwicklung schneller voran, als ihr vielleicht gedacht habt.

Insider Gaming hat festgestellt, dass die Spracharbeit am dritten Spiel im Gange zu sein scheint. Dies stammt ursprünglich von X-Benutzer Kevin_Cabeza14, der einen Screenshot eines Beitrags aus der Instagram-Story des Synchronsprechers Cody Christian gemacht hat, in dem wir das Talent in Kopfhörern und scheinbar in einer Aufnahmekabine mit der Bildunterschrift "so glücklich, wieder mit meiner besten Freundin zu sein" und einem Bild von Cloud oben drauf finden.

Ursprünglich dachte man, dass Final Fantasy VII: Reunion... Requiem... Revengeance... Revolutions... Reloaded... Revenge of the Sith... & Knuckles... Was auch immer Square Enix letztendlich festlegt, wird irgendwann im Jahr 2027 debütieren, aber vielleicht ist die Entwicklung schneller vorangeschritten als erwartet, da die Spracharbeit normalerweise einer der letzten Teile der Spieleentwicklung ist.

