Die Splitgate-Entwickler arbeiten an einem spirituellen Titanfall-Nachfolger

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1047 Games, die Entwickler von Splitgate und Splitgate: Arena Reloaded, arbeiten an einem weiteren Shooter. Der Entwickler hofft, dass dieses Spiel Titanfall und Call of Duty: Black Ops 3 ähneln wird und ein Shooter ist, der auf schnelle Bewegungen setzt und den Spieler durch schnelle, dreidimensionale Kämpfe fesselt.

In einem von Insider Gaming aufgenommenen Video sagte Ian Proulx, CEO von 1047 Games, dass ein neues Projekt in Entwicklung sei und in Arbeit sei, während an der Verbesserung und Entwicklung des neuesten Splitgate-Projekts weitergearbeitet wird. Wenn du interessiert bist, kannst du dich hier für Playtests anmelden.

Splitgate ist eine unglaublich faszinierende Spielgeschichte. Das Spiel, das ursprünglich 2019 erschien, war sofort ein Erfolg, da es altmodisches Halo-Schießen mit einer von Portal inspirierten Mechanik kombinierte, die den Spielern etwas wirklich Frisches verlieh. Dann begann das Interesse zu schwinden, aber 1047 Games ließ sich nicht verlieren. Nachdem sie ein großes Angebot von Epic Games abgelehnt hatten, ging es los, um die Fortsetzung von Splitgate zu erstellen. Bei der Veröffentlichung im letzten Jahr konnte es jedoch nicht die Begeisterung des Originals erzeugen.

Seitdem haben wir gesehen, wie die Fortsetzung von Splitgate wieder in die Beta-Tests zurückgekehrt ist, als Splitgate: Arena Reloaded neu gestartet wurde, und das Spiel hat immer noch Schwierigkeiten, Spieler zu halten. Ein Neuanfang mit einem neuen Shooter könnte der Adrenalinkick sein, den dieser Entwickler braucht, aber vielleicht ist er zu spät gekommen.