Die Spin-off-Show Gotham Knights wurde abgesagt

HQ

Gotham Knights wurde von The CW nach einer Staffel abgesetzt. Wie das gleichnamige Spiel folgte Gotham Knights einem Gotham, das seinen Batman verloren hatte, nachdem Bruce Wayne ermordet wurde.

Im Gegensatz zum Spiel werden unsere vier Hauptdarsteller in der Geschichte der TV-Serie jedoch tatsächlich für den Mord an Batman verantwortlich gemacht, wobei sie durchgehend ihre Unschuld beweisen müssen. Es klang nach einem ziemlich interessanten Setup, aber es scheint, dass The CW das nicht dachte, obwohl es eine ziemlich anständige Bewertung erhielt.

Superman and Lois war eine weitere Fernsehserie, die eine Weile in der Schwebe gelassen wurde, aber im Gegensatz zu Gotham Knights wurde sie schließlich für eine weitere Staffel aufgehoben.

Hast du die Gotham Knights TV-Show gesehen?

Danke, Deadline.