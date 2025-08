Die Spielpreise befinden sich derzeit in einem "Wildwest"-Zustand, aber wir sollten damit rechnen, dass Titel im Wert von 80 US-Dollar zurückkehren werden

HQ

"Irgendwie sind 80-Dollar-Spiele zurückgekehrt." Obwohl es so aussieht, als würden wir eine Verschnaufpause von 80-Dollar-Veröffentlichungen auf jeder Plattform bekommen, die nicht mit "N" beginnen und mit "Intendo" enden, glaubt ein Analyst, dass sie wieder ihr hässliches Haupt erheben werden.

Im Gespräch mit GamesRadar sagte Mat Piscatella von Circana, dass die Welt der Spielepreise "im Moment ein wenig wie ein Wilder Westen" ist. Wir sehen, dass alles zwischen 80 und 30 US-Dollar für Schlagzeilen sorgt, aber Piscatella geht davon aus, dass diese Variabilität zu einer Zeit kommt, in der die Publisher versuchen, einen "Sweet Spot" für die Preisgestaltung zu finden.

"Publisher und Entwickler versuchen, den Sweet Spot für ihre Preisstrategie zu finden. Und manchmal denkt man: 'Okay, wir gehen für einen höheren Preis. Wir haben vielleicht nicht so viele Leute, aber wir wissen, dass die, die wir bekommen, sehr enthusiastisch und engagiert sein werden." Oder: 'Vielleicht müssen wir zu einem niedrigeren Preis herauskommen und ein breiteres Netz auswerfen'", sagte er. "Ich denke, jeder versucht nur, die Dinge in einem Marktumfeld herauszufinden, in dem der größte Konkurrent für ein neues Spiel nicht die anderen neuen Spiele sind, die im Veröffentlichungsfenster erscheinen, wie es früher der Fall war."

"Es geht um Fortnite und Roblox und es geht darum, die Leute aus diesen herauszuziehen, denn das ist jetzt der Hauptwettbewerb, die 35 % der aktiven Spieler auf die Konsole zu bekommen, die jede Woche Fortnite spielen." Piscatella fuhr fort. In Bezug auf die Rückkehr höherer Preise glaubt Piscatella, dass sich die Publisher bewusst sind, dass einige Spieler fast alles bezahlen, um ein Spiel zu spielen, auf das sie sich sehr freuen.

"Ich weiß, dass viele Leute es nicht mögen, aber die Leute kaufen diese Spiele immer noch zu diesen hohen Preisen, also werden sie weiterhin zu hohen Preisen für das richtige Spiel gemacht werden, das das kann. Der Markt ist, was er ist, und man kann den Preis des Spiels immer senken, aber man kann ihn nicht wirklich erhöhen. Wir werden also sehen, was mit der Zeit passiert."