Die Spielfilmversion von Night Swim sieht erschreckend aus

Blumhouse Productions und Atomic Monster kündigten vor einiger Zeit an, dass sie eine abendfüllende Version des Horrorfilms Night Swim produzieren würden, ein Film, in dem eine junge Frau von einem Geist terrorisiert wird, der ihren Swimmingpool bewohnt. Jetzt, da dieser Film Anfang 2024, genauer gesagt am 5. Januar, in die Kinos kommen soll, wurde ein Trailer veröffentlicht, und wie zu erwarten, entwickelt sich dieser Film zu einem erschreckenden Film.

Der Film wurde von Bryce McGuire geschrieben und von James Wan produziert, mit Wyatt Russell und Kerry Condon in den Hauptrollen.

In der Inhaltsangabe des Films heißt es: "Insgeheim hofft Ray entgegen aller Widrigkeiten, zum Profifußball zurückzukehren, und überzeugt Eve, dass der schimmernde Swimmingpool im Hinterhof des neuen Hauses den Kindern Spaß machen und ihm Physiotherapie bieten wird. Aber ein dunkles Geheimnis in der Vergangenheit des Hauses wird eine bösartige Kraft entfesseln, die die Familie in die Tiefen des unentrinnbaren Terrors ziehen wird."

Night Swim soll am 5. Januar 2024 Premiere feiern. Seht euch den Trailer unten an.