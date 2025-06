Die Spielerbasis von Splitgate 2 hat sich seit der offenen Beta "mehr als verdreifacht"

HQ

Splitgate 2 ist jetzt offiziell verfügbar, und trotz einer Reihe von Kontroversen in letzter Zeit scheint es, dass das Spiel ziemlich gut abschneidet, wenn es darum geht, Spieler anzuziehen. Seit dem Start aus der offenen Beta und der Bereitstellung der Halo x Portal-Mechaniken, die sie im ursprünglichen Splitgate lieben gelernt hatten, hat die Fortsetzung die dreifache Anzahl von Spielern angezogen.

Zumindest geht das aus dem Social-Media-Account von Splitgate 2 hervor, der auf die Frage eines Fans nach den Spielerzahlen antwortete. "Unsere Spielerbasis hat sich seit der Beta mehr als verdreifacht. Insbesondere hatten wir in letzter Zeit eine Menge Erfolg auf der Konsole", heißt es in der Antwort, die unter einem Entschuldigungsvideo von Ian Proulx, dem CEO von 1047 Games, zu finden ist.

Proulx entschuldigte sich dafür, dass er einen Hut mit der Aufschrift "Make FPS Great Again" trug. Der Hut wurde von einigen als politisches Statement angesehen und von anderen kritisiert, da Proulx' Rede auf dem Summer Game Fest so wirkte, als ob Splitgate 2 sich nicht der Sünden moderner FPS-Titel schuldig gemacht hätte. In letzter Zeit sorgte das Spiel auch für viele Kontroversen, dank der Preisgestaltung für seine Mikrotransaktionen und kosmetischen Pakete.

Wir werden sehen, ob dieser Erfolg auch beim zweiten Splitgate anhalten kann. Das Spiel ist ab sofort für PC, PlayStation und Xbox erhältlich.