News

Die Spieler wählen Commandos zum besten spanischen Spiel aller Zeiten – eine herzliche Hommage an La Abadía del Crimen und Paco Menéndez Die Veranstaltung "Jugando en Casa" brachte gestern Abend einen großen Teil der spanischen Industrie zusammen und feierte alte und aktuelle Klassiker wie PC Football, The Abbey of Crime, Blasphemous, Castlevania: Lords of Shadow oder Commandos: Behind Enemy Lines.