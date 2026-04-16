Die Spieler von Real Madrid und Arbeloa haben eine Theorie: Der Schiedsrichter hat vergessen, dass es eine zweite Gelbe Karte gegen Camavinga war

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Die Spieler von Real Madrid und ihr Trainer Álvaro Arbeloa haben den Schiedsrichter scharf für seine Entscheidung kritisiert, die ihrer Meinung nach den Spielverlauf verändert und sogar ruiniert hat. Arbeloa gratulierte Bayern in seiner Pressekonferenz zum Sieg mit 4:3 in Bayern, 6:4 in der Gesamtwertung, sagte aber: "Sie hätten sich gewünscht, dass sie uns auf eine andere Weise schlagen. All die harte Arbeit und Mühe wurden durch eine Entscheidung wie die des Schiedsrichters zunichte gemacht."

"Niemand versteht, warum ein Spieler für so eine Aktion vom Platz gestellt wird", sagte Arbeloa und beschrieb, dass die Spieler sehr verletzt seien und das Gefühl "eines von Ungerechtigkeit und Wut" sei, wobei ein Gedanke von anderen Spielern sowie vielen Journalisten in Spanien und im Ausland geteilt wurde. "Ich glaube, der Schiedsrichter hat ihm die Karte gezeigt, weil er nicht wusste, dass er schon Gelb hatte. Es war nicht einmal eine Gelbe Karte.

Der Schiedsrichter verwies Eduardo Camavinga in der 86. Minute für eine zweite Gelbe Karte, als Madrid das Spiel führte und das K.o. unentschieden war. Der erste war, indem er Musialas Hemd packte, der zweite war, indem er den Ball mit den Händen ergriff und so ein paar Sekunden Zeit verschwendete. Die Spieler empfinden die Strafe, eine zweite gelbe Karte und ein Platzverweis als unverhältnismäßig. Minuten später erzielten Luis Díaz und Olise zwei Tore.

Nach dem Spielende rennen die Spieler von Real Madrid zum Schiedsrichter und fordern eine Erklärung: Arda Guler, der einen Doppelpack erzielt hat, wurde ebenfalls vom Platz gestellt, während die Kameras Dani Carvajal von hinter der Seitenlinie aufzeichneten, wie er "Es ist deine Schuld!" rief.

"Schiedsrichter, viele Male... Ich weiß es nicht, entweder haben sie keinen Fußball gespielt oder sie verstehen nicht, wie man mit solchen Situationen besser umgeht", beklagte Arbeloa, als er sah, wie ihr Remontada-Versuch auf die grausamste Weise endete.