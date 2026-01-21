Die Spieler von Manchester City werden den Fans nach einer "peinlichen" 1:3-Niederlage in Norwegen die Tickets zurückerstatten

HQ

Manchester City erlitt in der vorletzten Ligaphase eine katastrophale Niederlage gegen FK Bodø/Glimt in der Champions League, eine Niederlage, die Konsequenzen haben könnte, da City nun gezwungen ist, das kommende Spiel nächste Woche zu gewinnen, um einen Platz unter den Top 8 zu sichern und eine K.-o.-Play-orr-Runde zu vermeiden.

Pep Guardiolas Kader reiste erstmals nach Norwegen, um gegen ein Team zu treffen, das seine reguläre Saison am 30. November beendete (mit dem zweiten Platz in der norwegischen Eliteserien hinter Viking) und bisher nur Champions-League-Spiele und einige Freundschaftsspiele bestreitet... und erlitt dennoch eine 1:3-Niederlage, wobei der Ballon-d'Or-Gewinner Rodri die Rote Karte sah. Erling Haaland sagte sogar, das Ergebnis sei "peinlich".

Etwa 374 Manchester City-Anhänger reisten nach Norwegen bei Temperaturen unter null, um das Spiel zu sehen, und da sie wussten, dass sie enttäuscht wurden, beschlossen die Spieler, die Ticketkosten der Fans zu übernehmen. Die Kapitänsgruppe von City, bestehend aus Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri und Erling Haaland, sagte: "Unsere Anhänger bedeuten uns alles. Wir kennen das Opfer, das unsere Fans bringen, wenn sie um die ganze Welt reisen, um uns zu Hause und auswärts zu unterstützen, und wir werden das niemals als selbstverständlich ansehen. Sie sind die besten Fans der Welt."

"Wir erkennen auch an, dass es für die Fans, die uns in der eisigen Kälte während eines schwierigen Abends auf dem Platz unterstützt haben, viel Reisen war", fügten die Spieler hinzu. Ein Spielticket kostete etwa 25 Pfund, daher zahlen die Spieler etwa 9.357 Pfund. "Die Kosten dieser Tickets für die Fans, die nach Bodo gereist sind, zu decken, ist das Mindeste, was wir tun können."

Laut BBC wurde die Geste vom Fanclub (OSC) gut aufgenommen, und einige Fans hatten bereits um eine Rückerstattung der Tickets gebeten. Manchester City hat ein sehr unausgewogenes Jahr 2026 begonnen, mit zwei Niederlagen und drei Unentschieden in allen Wettbewerben.