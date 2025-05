Die Spieler strömen wieder in Scharen, um Star Wars: Battlefront II zu spielen

HQ

Als die Fallout -Reihe letztes Jahr um diese Zeit den großen Durchbruch feierte, sahen wir einen enormen Anstieg der Spielerzahlen für Titel wie Fallout: New Vegas, Fallout 4 und Fallout 76. Vielleicht ist es das gleiche Phänomen, das wir gerade in Star Wars: Battlefront II sehen, wo sich die Anzahl der gleichzeitigen Spieler (über SteamDB) in nur einem Monat vervierfacht hat.

Eine vernünftige Vermutung ist, dass der große Erfolg der TV-Serie Andor die Leute begierig darauf gemacht hat, in George Lucas' geliebtem Universum zu spielen, und da es nicht gerade einen Überschuss an neuen Multiplayer-Veröffentlichungen gibt, hat Star Wars: Battlefront II 2017 einen starken Schub erhalten.

Auch auf der Konsole scheint Battlefront II sehr beliebt zu sein und nachdem es in der Liste der 50 meistgespielten Spiele für Xbox völlig verschwunden ist, liegt es nun auf Platz 22 (knapp hinter Overwatch 2).

Natürlich wissen wir nicht, wie lange dieser Schwung anhalten wird, aber wenn Sie schon immer wieder ins Spiel einsteigen wollten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, denn es ist so einfach wie seit Jahren nicht mehr, Leute zum Spielen zu finden.