Die Spieler strömen in Scharen, um Hollow Knight vor der Veröffentlichung von Silksong zu spielen

Vor etwas mehr als einer Woche wurde endlich ein Veröffentlichungsdatum für Hollow Knight: Silksong bekannt gegeben, und glücklicherweise stellt sich heraus, dass es nicht mehr lange dauert, bis es auf den Markt kommt. Am 4. September wird es für PC, PlayStation, Switch und Xbox erhältlich sein (wo es auch in Game Pass enthalten ist).

Und das hat anscheinend einen kleinen Hollow Knight Wahnsinn ausgelöst. TrueAchievements berichtet, dass ihre eigenen Daten (basierend auf freigeschalteten Achievements ) zeigen, dass die Anzahl der Xbox-Spieler in nur einer Woche um 222% gestiegen ist.

Wenn wir SteamDB auf die Anzahl der Steam Spieler überprüfen, sehen wir ein ähnliches Ergebnis. Am Tag der Ankündigung gab es maximal 16.640 gleichzeitige Spieler auf Steam, und jetzt, eine Woche später, sind es 52.208. Kurz gesagt, es scheint, dass viele Spieler vor der Veröffentlichung von Hollow Knight: Silksong entweder noch einmal spielen oder sich mit Hollow Knight vertraut machen.

Wir melden uns mit einem Rückblick zurück, wenn es Zeit für den Start ist.