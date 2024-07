Die Spieler planen, FromSoftware wegen des Schwierigkeitsgrads von Elden Ring zu verklagen

HQ

Es scheint, dass nicht jeder die Elden Ring -Herausforderung genießt, und ein Spieler versucht nun, die Entwickler vor Gericht zu bringen. Der Spieler behauptet, dass der Schwierigkeitsgrad einfach inakzeptabel ist, und fügt hinzu, dass die Hälfte des Spiels (vermutlich ein Hinweis auf die Erweiterung) hinter einem der härtesten Bosse in Elden Ring gefangen ist.

Wie von Benutzer @airbagged auf X bemerkt, schreibt der Spieler: Meine 'Elden Ring '-Klage behauptet, dass wir nur die Hälfte der Spiele von FROM SOFTWARE gespielt haben und ein ganz neues Spiel darin versteckt ist, und dass es selbst für seine treuesten Fans zu schwer zugänglich ist.

Am 25. November wird ein Versuch unternommen, FromSoftware vor Gericht zu bringen, aber es bleibt natürlich abzuwarten, ob das Rechtssystem den Fall annehmen oder sofort fallen lässt. Andererseits besteht immer die Möglichkeit, dass alles nur ein Scherz ist, wir müssen einfach abwarten und sehen.

