Die Spieler "haben in Oxenfree 2 mehr Handlungsspielraum" und "müssen nicht das erste Spiel spielen"

Oxenfree II sieht so aus, als würde es alle Zutaten zusammenstellen, die den ersten Teil zu einem großartigen, atmosphärischen Konversationsabenteuer gemacht haben, und dann noch mehr. Wir haben die ersten 30 Minuten der Fortsetzung von Night School Studios bei den Summer Game Fest Play Days gespielt und es fühlte sich großartig und faszinierend an, aber wir wollen euch nicht viel mehr erzählen als das, was wir vor einiger Zeit gesammelt haben Oxenfree II: Lost Signals - Hands-Off Präsentation">mit unserer vorherigen Hands-Off-Vorschau, da es hier hauptsächlich um die Geschichte geht und darum, wie jeder Spieler seine eigene Erfahrung mit seinen Entscheidungen gestaltet.

Wir hatten jedoch Game Director Bryant Cannon und Lead Writer Adam Hines in L.A. zur Hand und sie waren froh, Gamereactor ein paar Fragen darüber zu beantworten, was Fans des Originals vertraut bleibt und was sich in Lost Signals weiterentwickelt, und das alles im folgenden Video-Interview:

Für diejenigen, die es zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, erinnert sich Cannon daran, dass "Riley eine Umweltforscherin in den 30ern ist, die nach Camena kommt, um einige seltsame Radiosignale zu untersuchen, die Fernseher und elektronische Geräte und so weiter durcheinander bringen, und was sie findet, ist ungefähr dasselbe, was Alex und Freunde im ersten Spiel gefunden haben: Geister in einem Portal. Sie hat offensichtlich mit vielen verschiedenen Dingen zu tun, mit denen sich die Teenager nicht befassen mussten, weil sie sich im Leben befindet, aber es spielt vor einem sehr ähnlichen Hintergrund übernatürlicher Vorgänge, die sie und Jacob untersuchen."

Obwohl es sich nur fünf Jahre später um denselben Ort in Oregon handelt, und trotz der unterschiedlichen Referenzen, die Fans des Originals sicherlich erkennen werden, "muss man nicht das erste Spiel spielen", stellt Hines in dem Video klar. "Man kann sich kalt in die Fortsetzung stürzen. Wir denken, dass dieser einen guten Job macht, alle Informationen, die Sie haben sollten oder wissen müssen, wie die Regeln der Welt, über die Hauptstadt, wir geben Ihnen irgendwie Hinweise, die wir dort etabliert haben. Es gibt viele nette Anspielungen auf das erste Spiel, so dass man viel mehr davon hat, wenn man es gespielt hat, aber das muss man absolut nicht."

Und für diejenigen, die dachten, dass sich das erste Spiel etwas zu linear anfühlte, erklärt Cannon: "In Bezug darauf, wie sich Ihre Entscheidungen auf das Spiel auswirken, hat der Spieler in Oxenfree II mehr Entscheidungsfreiheit. Mehr Handlungsspielraum, um dorthin zu gehen, wo sie denken, dass sie hin müssen, und in verschiedenen Bereichen der Karte herumzustochern und anzustupsen, in denen sie nachforschen wollen, anstatt den Leuten die ganze Zeit nur zu sagen, wohin sie gehen sollen. Also wollten wir das Gefühl verstärken, dass ich diese Geschichte vorantreibe, was sich meiner Meinung nach für die Spieler auszahlen wird."

Im Interview erfahren wir auch mehr darüber, wie sich die für die Serie typischen dynamischen Dialoge dieses Mal mit Hilfe eines Walkie-Talkies (L) entwickeln, das Sie jederzeit verwenden können, das neben Ihrem guten alten analogen Radio (R) auch verschiedene Kanäle einstellt. Das ganze Verzweigungssystem zum Laufen zu bringen, bedeutete für die Autoren "nur eine Menge Überschreiben", aber das Ergebnis sieht dank der Synchronsprecher von Schauspielern wie Elizabeth "Liz" Saydah (Riley Poverly) und Joe Bianco (Jacob Summers) bisher sehr vielversprechend aus.

All dies führt natürlich zu noch mehr haarsträubenden übernatürlichen Dingen, einschließlich der Zeitrisse in Camena, die Sie ins Jahr 1952 versetzen, oder der Tatsache, dass es jetzt menschliche Antagonisten im Spiel gibt, den gruseligen rituellen Kult namens Parentage.

Außerdem und im Gegensatz zum Original bestätigt der Game Director, dass Oxenfree 2: Lost Signals ab dem 12. Juli auf Netflix Games, PS4, PS5, Switch und Steam erscheinen wird, einschließlich Texten und Untertiteln, die bereits in bis zu 30 Sprachen lokalisiert sind, was es sicherlich vielen weiteren Fans des Genres ermöglichen wird, Rileys Abenteuer zu genießen (und sich davon erschrecken zu lassen).