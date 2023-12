Die Spieleindustrie verabschiedet sich von der E3

HQ

Gestern haben wir die wirklich traurige Nachricht geteilt, dass die E3 vorbei ist. Wie für immer. Dies wurde von den Organisatoren selbst angekündigt und das ist das Ende der Fahnenstange für die Expo, die uns im Laufe der Jahre viel Freude gebracht hat.

Und übrigens nicht nur wir. Mehrere Personen und Studios aus der gesamten Branche nutzten die Gelegenheit, um ihre besten Erinnerungen an die E3 on X zu teilen und zu erklären, was dies für sie bedeutet hat. Es gibt viel zu viele, um sie zu teilen, aber hier ist eine Auswahl davon.

Was ist deine schönste Erinnerung an die E3?