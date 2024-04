Die Spiele im Epic Store der nächsten Woche durchgesickert - Lisa: The Painful wird ab nächstem Donnerstag kostenlos sein

HQ

Letzten Sommer veröffentlichten Dingaling und Serenity Forge Lisa: Definitive Edition (mit Lisa: The Painful und dessen Fortsetzung Lisa: The Joyful) für PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch. Wir haben uns direkt ins Zeug gelegt, um diese einzigartige und herzzerreißende Geschichte zu erleben, die unsere Herzen komplett gestohlen hat, und ab nächster Woche kann jeder, der möchte, sie kostenlos auf dem PC genießen. Der bekannte Leaker billbil-kun hat im Voraus die kostenlosen Spiele enthüllt, die Epic nächste Woche in seinem Shop anbieten wird, und Lisa ist eine von ihnen.

Das andere ist Industria, ein Ego-Shooter, der dich von Ost-Berlin in eine parallele Realität kurz vor dem Ende des Kalten Krieges auf der Suche nach einem vermissten Kollegen führt, während du eine dunkle Vergangenheit in einer mysteriösen Paralleldimension aufdeckst", heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Beide Partien werden von Donnerstag, den 25. April bis zum 2. Mai verfügbar sein. Wir empfehlen Ihnen, die Gelegenheit nicht zu verpassen, sie zu erhalten und für immer zu behalten. Und wenn du Lisa noch nicht kennst und in das Spiel einsteigen möchtest, schau dir unsere Rezension zu LISA: Definitive Edition an.