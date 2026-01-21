Die Spiele, die Hollywood als Nächstes anpassen sollte

HQ

Lange Zeit waren die Welten von Film und Gaming wie Öl und Wasser und konnten überhaupt nicht kombiniert werden. Die Anzahl der Filme, die gute Spiele wurden, und Spiele, die aus den 80er, 90er und 2000er Jahren gute Filme wurden, lässt sich daher leicht zählen. Aber irgendwann in den letzten fünf bis zehn Jahren scheint der Code, wie man Spiele am besten für die Leinwand adaptiert, geknackt worden zu sein, und heute ist das Gegenteil der Fall, mit mehr guten als schlechten Projekten.

Deshalb gibt es derzeit einen Wettlauf um Lizenzen für Spiele, die für Filme adaptiert werden sollen, und manchmal werden die Titel nicht einmal veröffentlicht, bevor wir von interessierten Filmfirmen hören. Keine Idee ist zu unbekannt, und der schwedische Entwickler Embark Studios berichtet von erheblichem Interesse Hollywoods an Arc Raiders, obwohl es sich um einen eindeutig Mehrspielermodus handelt, der erst seit kurzer Zeit auf dem Markt ist.

Das hat Nintendo selbst dazu veranlasst, seinen ansonsten engen Griff auf Mario-Filme und als Nächstes auf Zelda zu lockern, wo sie bereits gesagt haben, dass sie mehr vom Gleichen wollen. Aber... Es gibt immer noch viele Spiele, die nie verfilmt wurden und die wirklich eine Chance verdient hätten. Hier sind die Spieladaptionen, die ich gerne gesehen hätte.

Golden Axe (Sega, 1989)

Werbung:

Es ist tatsächlich ziemlich unglaublich, dass das noch nicht verfilmt wurde. Seit über 20 Jahren sucht Hollywood nach einem Nachfolger für Der Herr der Ringe. Ob Golden Axe in diese Kategorie passt, ist unklar, aber es bietet eine sehr unterhaltsame und recht raue Fantasy-Welt mit einigen ungewöhnlicheren Elementen und einem Design, das an klassische Conan-Abenteuer erinnert. Kurz gesagt, es hätte ein Film voller Barbarei, Magie und Rache sein können. Perfekt für einen rohen, mythischen Film mit Drachen, Dämonen und halbnackten ikonischen Helden.

Star Fox (Nintendo, 1993)

Das Spiel mit dem legendären Super FX-Chip sollte definitiv Nintendos nächste Filmadaption sein. Es hat den Soundtrack, alle Action und Charaktere sowie ein wunderbares Design. Das würde sowohl als etwas leichterer, vollständig gerenderter Film funktionieren als auch als etwas, das mehr an den Avatar-Look erinnert, während wir Fox McCloud und seine Freunde in heldenhaften Kämpfen gegen Andros verfolgen. Es wäre außerdem ein Film, der besonders cool zu sehen sein könnte, mit der zunehmend unbeliebten 3D-Brille.

Shinobi (Sega, 1987)

In den 1980er Jahren waren überall Ninjas, beständig dargestellt von westlichen Schauspielern mit ebenso viel Wissen über japanische Kampfkünste wie ich über kambodschanische Dialekt-Mysterien. Das spielte jedoch keine Rolle, denn Ninjas sind immer cool. Heute gibt es jedoch unzählige Schauspieler mit unglaublichen Kampfsportfähigkeiten, und es ist höchste Zeit, Joe Musashi auf der Leinwand in einem Racheabenteuer voller japanischer Hokuspokus, stilvoller Sprungkicks, Wurfsterne und heimlicher Morde zu entfesselen. Am besten mit ein wenig Story-Inspiration von John Wick.

Titanfall (EA, 2014)

Werbung:

Electronic Arts scheint überhaupt kein Interesse daran zu haben, irgendetwas Spaßiges mit dem Titanfall-Universum zu machen. Warum also nicht stattdessen Hollywood für ein wirklich gehaltvolles Action-Abenteuer mit Mech-Piloten, erbitterten Kämpfen und vor allem riesigen Mechs? Und das alles, während die Außenposten der Menschheit am Rand der Galaxie auf dem Spiel stehen. Wäre das richtig umgesetzt worden, hätte dies eine enorm erfolgreiche Filmreihe werden können – was ironischerweise genau das gewesen wäre, was nötig war, um ein neues Spiel ins Leben zu rufen.

Eine Seuchengeschichte (Asobo Studio, 2019)

Das ist fast überqualifiziert. In vielerlei Hinsicht hat der Film bereits ein fertiges Drehbuch sowie einen Protagonisten, der perfekt zur Zeit passt und von Stranger Things-Star Nell Fisher gespielt werden könnte. Dann hätten wir eine filmische Interpretation der französischen mittelalterlichen Geschichte ohne Ritter und andere abgedroschene Elemente genießen können, bei der striktes Überleben mit einer fast horrorartigen Prämisse auf der Tagesordnung stand.

Red Dead Redemption (Rockstar, 2010)

Man könnte durchaus argumentieren, dass es nicht notwendig ist, da das Spiel bereits filmisch und meisterhaft ist, aber es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen, während wir darauf warten, dass Rockstar ein drittes Spiel macht (was wahrscheinlich nicht vor den 2030ern stattfinden wird). Marstons Geschichte verdient es besonders, weiter erforscht zu werden, und gute Western auf der Leinwand können oft wirklich magisch sein.