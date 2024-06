Die Spiele, die ein besseres Schicksal verdient hätten

HQ

Mad Max

Es verkaufte sich nie so gut, wie es hätte sein sollen. Warner Bros. Interactive veröffentlichte Avalanche Studios ' ehrgeizigen Filmlizenztitel am selben Tag, an dem Konami Metal Gear Solid V veröffentlichte, was natürlich Mad Max: The Game und alles, was damit zusammenhängt, komplett ruinierte. Im Grunde war es eine clevere Mischung aus den Open-World-Aspekten von Just Cause und einem strafferen Ansatz für das filmische Storytelling, und sowohl die Grafik als auch die Spielmechanik fehlten sicherlich nicht. Mad Max hätte einen digitalisierten Tom Hardy in der Hauptrolle und seinen Beitrag als Synchronsprecher haben sollen, außerdem hätte Furiosa als Charakter enthalten sein sollen, aber darüber hinaus und Warners Veröffentlichungsfehler ist dies ein Spiel, das ein weitaus besseres Schicksal verdient hätte.

Singularität

Glücklicherweise ist Raven Software bis heute nicht verschwunden oder in Vergessenheit geraten. Im Gegenteil, sie sind der leitende Entwickler des viertbeliebtesten Spiels der Welt, Call of Duty: Warzone, und sind ein Entwickler, auf den man sich verlassen kann. Natürlich gibt es eine Freude, dass alte Action-Veteranen wie id Software, Raven Software und Epic Games immer noch gut abschneiden (auf der ganzen Linie), aber es gibt auch eine Traurigkeit, dass Raven heute nur noch an der Pflege von Call of Duty arbeitet. Schließlich haben sie ihre eigene Bibliothek mit einprägsamen, wunderbaren Actionspielen, die sie wiederbeleben, erneuern und erweitern könnten - nicht zuletzt das stark unterschätzte Singularity. Dieses Spiel war und ist phänomenal und hat es kaum verdient, vergessen, verworfen zu werden und einfach zu verschwinden, während andere, deutlich weniger ambitionierte oder konzeptionell interessante Spiele aus der gleichen Konsolengeneration 30 verschiedene Fortsetzungen erhielten.

Vergangene Tage

Der ehrgeizige Zombie-Titel von Sony Bend war nie perfekt. Im Gegenteil, es war fehlerhaft und wurde im Gefolge von The Last of Us veröffentlicht, was natürlich bedeutete, dass es zu Unrecht mit dem Meisterwerk von Naughty Dog verglichen und daher im gleichen Atemzug verworfen wurde. Es gab nie eine Fortsetzung, die DLC-Missionen kamen nie zustande und Days Gone war so schnell vergessen, wie die Hauptfigur Deacon den Motor seines Motorrads aufheulen lassen konnte. Aber natürlich hätte es ein besseres Schicksal verdient. Er verdiente bessere Charaktere, als er bekam, und er verdiente es, mehr zu sein. Denn selbst wenn man dachte, dass die Hauptfigur ein wenig langweilig war und selbst wenn man dachte, dass die Dialoge über lange Zeiträume langsam waren, gab es so viel Potenzial im Weltenbau, das Bend getan hatte, und Days Gone verdiente ein viel besseres Schicksal.

Deus Ex: Die Menschheit ist gespalten

Das liegt nicht nur daran, dass eine direkte Fortsetzung von Mankind Divided von den Eigentümern Embracer Group anscheinend bei Eidos Montreal verworfen wurde, sondern auch daran, dass das Studio sowohl mit dem ersten als auch vor allem mit dem zweiten Kapitel dieser neu gestarteten Serie eine immersive Simulationsformel gefunden hat, die wir uns leicht hätten vorstellen können, immer wieder zu erkunden. Ja, das Spiel wurde überstürzt aus der Tür geworfen und erzählte daher gelinde gesagt eine unvollendete Geschichte, aber die Struktur, das Design, die Mechanik - alles sang eine so sanfte, zusammenhängende Melodie, dass es geradezu herzzerreißend war, dass es nicht die MilliardeSquare Enix verkaufte, die eindeutig erwartet wurde.

Brutale Legende

Seit dem Start von Brutal Legend hat der Entwickler Double Fine eine Reihe ziemlich solider Hits gemacht, die zweifellos das Bild eines Studios zeichnen, das von etwas kleineren Projekten lebt. Das von Jack Black geleitete Spiel war der zentrale Versuch des Studios, so etwas wie eine AAA-Produktion zu machen, und wie viele bemerkten, gab es einige ziemlich offensichtliche Mängel. Trotzdem wäre es lustig gewesen, Double Fine am AAA-Tisch sitzen zu lassen, und sei es nur, weil sie zweifellos über den Tellerrand hinausschauen. Brutal hätte etwas Besseres verdient, weil es eine ganz andere Vorstellung davon hatte, was Spiele sein sollten. Stattdessen endete es als ein kleiner Flop, und das ist traurig.

Beute

Dies ist leider nicht die einzige immersive Simulation auf der Liste, also gibt es vielleicht etwas an AAA-Geboten für dieses spezielle Genre, das einfach nicht bei einem ausreichend breiten Publikum Anklang findet. Prey war nicht ohne Probleme und ist es bis heute nicht. Und nein, eine Fortsetzung ist wahrscheinlich nicht in Sicht, nachdem Arkane Austin kürzlich geschlossen wurde. Aber es stellte sich heraus, dass Prey einen größeren Eindruck hinterließ, als die meisten auf den ersten Blick gedacht hätten, und bis heute ist es ein leuchtendes Beispiel dafür, wozu das immersive Sim-Genre fähig ist.

Enslaved: Odyssee in den Westen

Heute ist das britische Studio Ninja Theory vor allem für die Entwicklung der Hellblade-Spiele bekannt, aber bevor Senua geboren wurde und bevor sie von Microsoft gekauft wurden, waren sie für das Namco-Spiel Enslaved verantwortlich, das im Herbst 2010 veröffentlicht und im folgenden Jahr vergessen wurde. Enslaved präsentierte mehrere Spielmechaniken und narrative Ideen, die seitdem zu einer Art Standard in diesem Genre geworden sind, und es war ästhetisch ebenso schön wie gewagt in Bezug auf Bosskämpfe, Rätsel und Umgebungsdesign. Natürlich hätte es mehrere Fortsetzungen geben sollen, und einige von uns in der Redaktion sind der Meinung, dass es Enslaved und die Charaktere Monkey + Trip sind, die hätten weiterleben dürfen, anstatt einige der neueren Charaktere des Studios.

Spec Ops: Die Linie

Nicht jeder erkannte anfangs die Größe von Spec Ops. Das Spiel wurde als Teil einer Flut von US-basierten Kriegstiteln veröffentlicht, die alle versuchten, etwas von dem Call of Duty Funken einzufangen, und wurde direkt und auf einer offensichtlich fehlerhaften Basis abgelehnt. Die Wirkung, die die Wendung in diesem fantastischen Action-Adventure auf viele haben sollte, war aus erzählerischer Sicht augenöffnend und schien für Spiele im Allgemeinen ziemlich innovativ zu sein. Erst dann wurde einem klar, dass Yagers denkwürdiger Mindfuck clever als eine Art Anerkennung dafür konzipiert war, wie abgestumpft wir als Spieler geworden sind. 12 Jahre später verdient dieses Spiel es, als eines der bemerkenswertesten Spielerlebnisse aller Zeiten gefeiert zu werden.

Schlafende Hunde

Sleeping Dogs war für viele etwas problematisch, und wir sprechen nicht nur über das Spiel selbst, sondern auch über den chaotischen Weg, den das Projekt nehmen musste, bevor es fertig war und im August 2012 in die Regale kam. United Front Games begann die Entwicklung unter der Schirmherrschaft von Activision, als es ursprünglich True Crime: Hong Kong heißen sollte, aber das Projekt wurde abgebrochen, die Entwickler wurden gefeuert, gründeten ein neues Studio, kauften die Rechte an ihrem eigenen Projekt zurück, benannten es um und bauten große Teile neu auf. Als es schließlich veröffentlicht wurde, war es nach vielen Höhen und Tiefen ein ordentliches Open-World-Actionspiel, voller Details, Leben, Bewegung und räumlichem Gameplay, und dass es nicht in weiteren Fortsetzungen weiterlebte, ist im Nachhinein einfach nur traurig.

Max Payne 3

Es ist lustig, ein Spiel auf diese Liste zu setzen, das es geschafft hat, mindestens vier Millionen Exemplare zu verkaufen, eine Zahl, für die viele Entwickler und Publisher einen Arm und ein Bein geben würden. Aber das Problem wurde bald klar; Damit ein Entwickler wie Rockstar eine IP auf Augenhöhe mit Grand Theft Auto und Red Dead Redemption unterbringen kann, müssen die Spiele mehr tun als Max Payne 3. Und das ist eine Schande, denn Max Payne als IP verdient etwas Besseres, und Rockstar hatte eindeutig die richtigen Grundlagen. Wir hoffen, dass die kommenden Remakes von Remedy mehr Interesse wecken werden.