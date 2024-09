Die spielbaren Ghule in Fallout 76 sind „eine bedeutende Gameplay-Entscheidung, nicht nur eine visuelle Veränderung"

HQ

Bethesda hat erstaunliche Arbeit geleistet, indem es effektiv Fallout 76 gerettet und ein Spiel, das ein sehr schwieriges Debüt hatte, in ein Projekt mit Millionen von aktiven Spielern verwandelt hat, die häufig zum Wasteland zurückkehren, um einige Quests zu erledigen und generell Ärger zu machen.

Aber das Interesse der Fans aufrechtzuerhalten, ist an und für sich schon eine Herausforderung. Während es in der Vergangenheit eine Vielzahl von Erweiterungen gab und noch mehr kommen werden, ist ein Feature, das Bethesda irgendwann erforschen wird, eine spielbare Ghoul Klasse. Dies wird irgendwann Anfang 2025 auf den Markt kommen und eine Serienpremiere für Fallout sein, also wie geht Bethesda vor, um es auf sinnvolle Weise zu implementieren?

Wir haben kürzlich mit Creative Director Jonathan Rush gesprochen, er hat uns alles darüber erzählt, wie die Ghouls für Fallout 76 gestaltet und ausbalanciert werden.

"Ja, also Ghouls war... Wir haben eine ganze Weile über spielbare Ghule gesprochen, und was wir suchten, war eine Möglichkeit, es zu einer wirklich sinnvollen Gameplay-Entscheidung zu machen, nicht nur eine visuelle Änderung. Also... Als wir das Feedback der Spieler und die Spielertrends bemerkten, schien es ein wirklich guter Zeitpunkt zu sein, eine Option für unsere späteren Spieler einzuführen: Die einzige Voraussetzung, um ein Ghoul zu werden, ist, dass man Stufe 50 oder höher sein muss. Und so bringen wir Ghule ein und bieten eine alternative Möglichkeit, Endgame-Inhalte durchzuspielen.

"Eines der wichtigsten Dinge, die einen Ghul von einem Menschen unterscheiden, ist, dass Ghule nicht durch Strahlung beeinträchtigt werden. Tatsächlich hilft es ihnen. Wenn ich zum Beispiel ein Ghul bin und Schaden erlitten habe und anfange, etwas strahlendes Wasser aufzusaugen, heilt es mich tatsächlich, oder? Und wenn ich andere Strahlungsquellen finde, kann ich tatsächlich Strahlung absorbieren und sie auf verschiedene Weise durch die 32 neuen Ghul-spezifischen Perk-Karten verwenden, die mit dem Update herauskommen werden. Ghule tun das auch nicht... Sie sind nicht von Hunger und Durst betroffen. Sie haben keine Hunger- und Durstanzeige, aber sie haben eine Wildheitsanzeige, die sie genau im Auge behalten müssen, was das Gameplay ebenfalls sehr verzerren könnte.

"Wenn man also einen Charakter hat, der völlig immun gegen Strahlung ist und keine Powerrüstung mehr tragen muss, setzt das eine ganze Reihe von Vorteilspunkten frei, die man für alle möglichen anderen Dinge verwenden kann, was ein ganz neuer Spielstil für sich ist. Aber wenn man dann noch die 32 neuen Perk-Karten hinzufügt, sind es Dutzende neuer Spielstile. Es wird also wirklich interessant sein zu sehen, wie unsere Spieler diese nutzen und wie sie die krassen Unterschiede zwischen einem Menschen und einem Ghul erkennen und wie sich das darauf auswirkt, wie sie mit schwierigeren Herausforderungen wie den glänzenden Tiefen umgehen wollen."

Das vollständige Interview mit Rush finden Sie unten, um zu erfahren, wie die Fallout -Serie Fallout 76 geholfen hat und was als nächstes für die Wasteland der Appalachen ansteht.