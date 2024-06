Die Spielaufzeichnung kommt zu Steam

HQ

Nach einer langen Zeit, in der Benutzer eine vereinfachte und integrierte Möglichkeit zum Aufzeichnen und Teilen ihrer Gaming-Clips über Steam gefordert haben, hat Valve mit der neuen Steam-Game-Recording-Funktion geantwortet. Derzeit befindet sich dieses System in der Beta-Phase, aber es sieht bisher ziemlich solide aus.

Wie in einem Website-Beitrag erklärt, funktioniert es wie erwartet, während eines Spiels können Sie wählen, ob Sie bestimmte Momente oder ganze Spiele/Durchläufe mit Hintergrundaufzeichnung aufzeichnen möchten. Seien Sie jedoch darauf vorbereitet, Speicherplatz auf Ihrer Festplatte zu verbrauchen, wenn Sie sich für Letzteres entscheiden.

Sie können Clips erstellen und wiedergeben, um Ihre besten oder schlechtesten Spielmomente festzuhalten, bevor Sie sie online und mit Freunden teilen. Wie in einem Beispiel in Dota 2 gezeigt, hat Valve auch Highlight-Markierungen in den Zeitleisten für längere Clips eingeführt, mit denen Sie bestimmten Helden folgen und Ihre besten Momente sehen können.

Werden Sie Steam Game Recording verwenden?