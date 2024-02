Die Spider-Verse-Produzenten schlugen Warner Bros. einen Batman Beyond-Animationsfilm vor.

HQ

Es ist keine lächerliche Aussage zu sagen, dass Spider-Man: Into the Spider-Verse eine kleine animierte Renaissance ausgelöst hat. Nach der Veröffentlichung dieses gefeierten Films haben wir gesehen, wie verschiedene Animations-Kraftpakete die Stile, die sie in ihren Projekten verwenden, angepasst und optimiert haben, was uns wiederum brillante Filme wie Puss in Boots: The Last Wish, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem und Nimona beschert hat. Es gibt eine Welt (oder vielleicht eine DC Elseworld), in der wir auch einen Batman Beyond Film mit einem dieser einzigartigeren Animationsstile haben.

Yuhki Demers, Produzent der Spider-Verse-Filme, verriet gegenüber X, dass er und sein Kollege Patrick Harpin sich an Warner Bros. und DC gewandt haben, um einen Batman Beyond -Film im gleichen Stil wie die Spider-Verse-Filme zu machen.

Er merkt an, dass Warner Bros. ihm vor dem Pitch gesagt habe, dass es keine Chance geben würde, einen solchen Film zu machen, aber dass nach der Präsentation einer Menge Konzeptzeichnungen und der Enthüllung der vollständigen Umrisse des Films " das, was als 'nie' begann, zu einem 'vielleicht' wurde."

Seit diesem Pitch-Meeting, das vor fünf Monaten stattfand, haben die beiden den Film der Firma weiter vorgestellt, in der Hoffnung, James Gunn selbst zu erreichen, und nach den Konzeptzeichnungen zu urteilen, die bereits gezeigt wurden, scheint dies etwas zu sein, das sich der Co-Chef von DC Studios eine Minute Zeit nehmen sollte, um sich das anzusehen.

Was denkst du, würdest du gerne sehen, dass dieser animierte Batman Beyond Film grünes Licht bekommt?