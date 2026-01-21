Die spanischen Lokführer rufen nach tödlichen Entgleisungen einen landesweiten Streik aus

HQ

Spaniens größte Lokführergewerkschaft hat nach einer Woche tödlicher Eisenbahnunfälle einen landesweiten Streik ausgerufen, darunter der Hochgeschwindigkeitsunfall bei Adamuz, bei dem 42 Menschen ums Leben kamen, und der Pendlerunfall bei Barcelona, bei dem ein Lokführer ums Leben kam. Die Gewerkschaft, SEMAF, fordert von denjenigen, die für die Sicherheit der Eisenbahn verantwortlich sind, strafrechtliche Rechenschaftspflicht und verweist auf ein langjähriges Muster von Vernachlässigung der Infrastruktur.

Die Entgleisung des Pendlerzugs in der Nähe von Barcelona am Dienstag wurde durch den Einsturz einer Stützmauer bei starkem Regen auf das Gleis verursacht, wobei vier Fahrgäste schwer verletzt wurden. Eine dritte Entgleisung im regionalen Netz der Stadt, verursacht durch einen Steinsturz, führte glücklicherweise zu keinerlei Verletzten. Die Tragödien ereignen sich nur wenige Tage nach dem katastrophalen Adamuz-Unfall, bei dem zwei Hochgeschwindigkeitszüge innerhalb von Sekunden kollidierten und Retter Wagen auseinanderrissen, um Opfer zu finden.

Renfe (Santander, Kantabrien, Spanien) // Shutterstock

SEMAF hatte den Eisenbahnbetreiber Adif im vergangenen August vor starken Verschleiß am Hochgeschwindigkeitsnetz gewarnt, darunter Schlaglöcher, Ungleichgewichte und beschädigte Freileitungen, was wiederkehrende Sicherheitsrisiken hervorhob. "Wir werden von denjenigen eine strafrechtliche Haftung fordern, die für die Sicherheit der Eisenbahninfrastruktur verantwortlich sind", erklärte die Gewerkschaft in einer Stellungnahme. Verkehrsminister Oscar Puente erkannte die emotionalen Belastungen für die Fahrer an, vermutete jedoch, dass das Wetter und nicht die Infrastruktur zwei der Vorfälle verursacht habe.

Die Unfälle haben das spanische Eisenbahnnetz ins Chaos gestürzt, wobei Pendler nach alternativen Verkehrsmitteln suchen und regionale Linien in Katalonien für Inspektionen ausgesetzt sind. Adif verhängte weitere Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Strecke Madrid–Barcelona und führte nächtliche Reparaturen an vier kritischen Stellen durch. Unterdessen ringen Bahnunternehmen sowohl mit Sicherheitsaufsicht als auch mit dem öffentlichen Vertrauen, während das Land um eine der tödlichsten Eisenbahnwochen Europas in jüngerer Vergangenheit trauert...