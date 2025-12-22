Die spanische Weihnachtslotterie verbreitet in León nach einem der schlimmsten Waldbrände in der spanischen Geschichte Freude.

HQ

Spaniens ikonische Weihnachtslotterie El Gordo verteilte am Montag einen Rekordwert von 2,77 Milliarden Euro an Preisen, was der Provinz León besondere Freude bereitete, die Anfang dieses Jahres von Waldbränden verwüstet wurde.

Nach einem der schlimmsten Waldbrände in der spanischen Geschichte

"Nach dem schrecklichen Sommer, den wir mit den Waldbränden durchgemacht haben, bin ich sehr emotional, es ist überwältigend", sagte ein Gewinner im lokalen Radio.

Ein großer Teil der Gewinnlose wurde in Städten wie La Bañeza verkauft, wo die Bewohner nach einem der schlimmsten Waldbrände in der spanischen Geschichte, der im August das Gebiet verbrannte, Hunderte Millionen Euro teilen sollen.

Die Auslosung, die landesweit aus dem Teatro Real in Madrid übertragen wurde, folgte einer jahrhundertealten Tradition, in der Schulkinder die Siegernummern sangen. Trotz einer kurzen Unterbrechung durch Demonstranten verlief das festliche Ritual wie gewohnt.

Für Gemeinschaften, die schwer von Tragödien betroffen waren, wurde dieser Glückssegen als Moment der Erleichterung und Hoffnung beschrieben, der ein Jahr krönte, in dem viele Spanier erneut El Gordo nicht nur wegen Reichtums, sondern für gemeinsame Feier und Optimismus suchten.