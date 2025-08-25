Die spanische Schauspielerin und Regisseurin Verónica Echegui stirbt im Alter von 42 Jahren

HQ

Schauspielerin und Regisseurin Verónica Echegui stirbt im Alter von 42 Jahren

Die Goya-Siegerin ist im Krankenhaus 12 de Octubre gestorben, in das sie wegen einer Krankheit tagelang eingeliefert worden war.

Die Welt des Kinos, insbesondere das spanische, trauert heute um eine ihrer prominentesten Persönlichkeiten. Verónica Echegui, mehrfach preisgekrönte Schauspielerin und mehrfach für den Goya Award nominiert (eine Auszeichnung, die sie später als Regisseurin gewann), starb heute Morgen im Alter von 42 Jahren im Krankenhaus 12 de Octubre in Madrid, wo sie tagelang krankheitsbedingt eingeliefert worden war, wie Fotogramas berichtet.

Verónica trat 2004 mit ihrer Hauptrolle in Bigas Lunas Yo soy la Juani in den Vordergrund der Schauspielerei. Diesem Debüt folgten neben ihrer Arbeit am Theater zahlreiche Hauptrollen in Film und Fernsehen, sowohl in Spanien als auch im Ausland.

Es war der Film, der den größten Einfluss auf ihre Karriere hatte, an der sie später als Regisseurin beteiligt war. Ihre Arbeit als Regisseurin brachte ihr den Goya für den besten Kurzfilm in Tótem loba (2021) ein, ein Werk, das sie auch selbst aus einer persönlichen Perspektive schrieb.

Möge sie in Frieden ruhen.