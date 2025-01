Die spanische Copa del Rey beginnt an diesem Wochenende für Barcelona und Real Madrid

HQ

Copa del Rey, der spanische Pokal, begann bereits im Oktober mit den Qualifikationsrunden: 125 Mannschaften aus fünf Divisionen haben die Chance, den Pokal in die Höhe zu stemmen, der erstmals 1903 ausgetragen wurde und dann vom Athletic Club gewonnen wurde, der zufällig der aktuelle Meister ist und ihn 2024 zum ersten Mal seit 40 Jahren gewinnt.

Doch jetzt, in der Runde der letzten 32, debütieren die größten Mannschaften des Wettbewerbs. Der FC Barcelona, der aufgrund der Situation um Dani Olmo immer noch in einem Sumpf der Zweifel steckt, wird morgen sein Debüt im Jahr 2025 geben, in der Hoffnung, die besorgniserregende Pechsträhne zu verbessern, die er im November und Dezember in der Liga hatte. Barça trifft am Samstag, 4. Januar, um 20:00 Uhr MEZ auf Unión Deportiva Barbastro.

Real Madrid spielt am Montag, drei Tage nach dem Liga-Spiel in Valencia

Am selben Tag trifft Atlético de Madrid, der aktuelle Tabellenführer der Liga, um 21:30 Uhr auf Marbella. Real Madrid muss sich bis Montag, den 6. Januar, gedulden, wenn es um 19:00 Uhr MEZ gegen CD Minera geht. Sie werden nur drei Tage nach dem heutigen Spiel in Valencia spielen.

In der Zwischenzeit spielen die beiden Finalisten des letzten Jahres, Meister Athletic Club Bilbao, am Sonntag, den 5. Januar, gegen UD Logroñés (die gleiche Mannschaft, die in der vorherigen Phase Girona, ein Champions-League-Team, besiegt hat). Mallorca trifft heute Abend um 19:00 Uhr auf Pontevedra.