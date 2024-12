Die Soundtracks von Atlus gehörten zu den meistgespielten japanischen Künstlern auf Spotify 2024

HQ

Atlus hatte ein großartiges Jahr 2024 und veröffentlichte sowohl Persona 3 Reload als auch Metaphor: ReFantazio, zwei Spiele, bei denen die meisten Leute zustimmen würden, dass sie phänomenale Musik bieten. So phänomenal, dass das Atlus Sound Team der drittmeistgespielte japanische Künstler auf Spotify im Ausland war.

Die Soundtracks dieser beiden Spiele wurden in diesem Jahr auf Spotify veröffentlicht (zusammen mit Shin Megami Tensei V: Vengeance, unter anderem) und 6.247.400 Hörer haben ihre Werke über 400 Millionen Mal angehört. Das ist fast eine Verdoppelung seit 2023, und der beliebteste Track war It's Going Down Now von Persona 3 Reload.

Auf seiner Website schreibt Atlus:

"Das Atlus Sound Team wurde in der Spotify Summary 2024 als der meistgespielte japanische Künstler im Ausland eingestuft!

Dies ist das erste Mal, dass ich in der Rangliste stehe, und ich habe es geschafft, neben anderen berühmten Künstlern den dritten Platz zu belegen.

Danke, dass ihr die Musik von Atlus genießt!"

Wie oft hörst du Spielemusik über Spotify?

Danke Persona Central