Die Sonic the Hedgehog-Filme haben mittlerweile weltweit über eine Milliarde Dollar eingespielt

Der schnellste Igel der Welt und seine Freunde haben sich als wahre Cash Cow erwiesen, und Berichte bestätigen nun, dass das Franchise (bisher) weltweit über eine Milliarde Dollar an den Kinokassen eingespielt hat. Der erste Film, der 2020 in die Kinos kam, wurde zum sechsterfolgreichsten Film des Jahres. Der zweite Film übertraf seinen Vorgänger schnell, indem er weltweit mehr als 400 Millionen US-Dollar einspielte, und zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung war er der umsatzstärkste Videospielfilm in den USA.

Der dritte Film hat diesen Trend fortgesetzt, und da Paramount Knuckles in einer Spin-off-Serie untersucht, ist das Studio bereit, diesen Erfolg weiter zu melken, wobei ein vierter Film bereits für 2027 geplant ist. Wohlverdienter Erfolg? Was denkst du?

Gefallen dir die Sonic-Filme?