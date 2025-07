Die Sommerferien haben zwar gerade erst begonnen, aber Pokémon bereitet sich bereits auf die Rückkehr in die Schule vor

HQ

Ah, Sommerpause. Ich erinnere mich gut daran. Sechs Wochen schulfrei waren zwar aufregend, aber das Schlimmste daran, im Sommer in ein Geschäft zu gehen, war, wie sofort die Geschäfte mich daran erinnerten, dass die Schule wieder stattfinden würde.

Das Pokémon-Center nimmt sich ein Beispiel an den Büchern dieser Geschäfte, wie es scheint, denn es hat bereits ein Back-to-School-Sortiment vorbereitet. Zugegebenermaßen ist dieses Zeug viel cooler als alles, was ich als Kind mit in die Schule genommen habe, mit vier neuen Rucksäcken, die auf Drachen-, Elektro-, Geist- und Kampf-Pokémon basieren.

Lunchpakete, Federmäppchen, Notizblöcke, Ordner, Aufkleber und mehr sind ebenfalls in diesem Sortiment erhältlich, das auch frühere Artikel wie die Partnerrucksäcke umfasst, die es so aussehen lassen, als würde sich ein Pokémon an Ihren Rücken klammern. Sehen Sie sich hier das gesamte Sortiment an.

Werbung: