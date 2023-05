Die Sommerausgabe von Games Done Quick hat begonnen

HQ

Es ist wieder soweit! Nachdem wir im letzten Winter über 2,6 Millionen US-Dollar für wohltätige Zwecke gesammelt haben, ist es nun Zeit für die diesjährige Sommerausgabe von Games Done Quick, bei der viele Spiele im Speedrun-Tempo absolviert werden. Der Gaming-Charity-Marathon läuft eine Woche lang und startet mit Spielen wie Sonic Frontiers, Bugsnax und Mega Man Maker. Seit seiner Gründung hat Games Done Quick über 43 Millionen US-Dollar gesammelt, und die Veranstaltung in diesem Sommer kommt MSF (Ärzte ohne Grenzen) zugute.

Der Vent hat nun begonnen und der Zeitplan für die ganze Woche ist hier zu finden und alles wird natürlich auf Twitch gestreamt.